Caso foi registrado pela mãe da vítima na Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de Teresina - Lucas Marreiros/G1

Caso foi registrado pela mãe da vítima na Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) de TeresinaLucas Marreiros/G1

Publicado 02/12/2021 17:30

Um homem de 26 anos foi preso nesta quinta-feira, 2, após ser o principal suspeito de estuprar a enteada de 7 anos na cidade de Teresina, capital do Piauí. O caso foi registrado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) em outubro deste ano pela mãe da criança, após ela ter encontrado um vídeo em que mostrava o seu companheiro praticando o crime contra a criança.

Em entrevista ao g1, a delegada responsável pelo caso, Lucivânia Vidal, informou que a mulher encontrou as imagens do estupro no celular do companheiro, que não teve a identidade revelada.

“A mãe nos informou que o seu companheiro – padrasto da vítima – havia estuprado a criança. Ela viu uma filmagem no celular dele em que o mostrava praticando atos libidinosos com a criança no sofá da casa”, disse.

Depois de registrar o boletim de ocorrência, a mulher se divorciou do abusador. A Polícia Civil entrou com uma representação pedindo a prisão do suspeito na Justiça e, somente agora, o pedido foi deferido.

O homem foi encontrado na casa de familiares no bairro Satélite, Zona Leste de Teresina. De lá ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde passará pela audiência de custódia.