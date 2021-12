Marcelo Freixo, do PSB, é deputado federal - Divulgação/Câmara dos Deputados

Marcelo Freixo, do PSB, é deputado federalDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 03/12/2021 08:47

Brasília - O deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro Marcelo Freixo (PSB) rechaçou a ideia de que a candidatura de Sergio Moro (Podemos) represente uma "terceira via". Para o parlamentar, Moro é "uma tentativa de ter todo o bolsonarismo sem Bolsonaro".

"Não acho que Moro seja uma terceira via. Ele, inclusive, a inviabiliza, atrapalha demais e pode tornar inviável qualquer candidato da terceira via (...) a candidatura do Moro é uma tentativa de ter todo o bolsonarismo sem Bolsonaro", disse em entrevista ao programa Conversa com Bial, que contou também com a participação do governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB).

O carioca classificou o ex-juiz da Lava Jato como um juiz "parcial" e que "influenciou" as eleições de 2018 ao sentenciar Lula como culpado em processos que, posteriormente, foram anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ele fez muito mal ao Judiciário. Um juiz que foi parcial, influenciou numa eleição de maneira indevida, se beneficiou disso, virou ministro e depois candidato. Às vezes, a gente fica procurando experiências autoritárias em países vizinhos e essas experiências estão muito mais perto do que imaginamos", argumentou.

Freixo deve apoiar a candidatura de Lula (PT) à presidência da República. Durante a entrevista, o parlamentar confirmou a tendência, mas ressaltou que a aliança será formada apenas se Lula estiver disposto a realizar "amplas" alianças. "O PSB provavelmente estará no palanque de Lula. Esse debate está sendo feito e a gente espera que esse palanque seja amplo, que dialogue com temas que estamos dizendo que são fundamentais do século 21", disse.

Sobre a possibilidade de Alckmin trocar o PSDB pelo PSB para ser vice na chapa de Lula, Freixo disse que o partido estaria "abrindo mão de seus quadros para trazer alguém que dialogue com setores que seriam decisivos para vencer a eleição".