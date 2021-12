Jovem ameaça fazer chacina por tirar notas baixas em escola no Espírito Santo - Reprodução

Publicado 03/12/2021 09:54

A Polícia Civil do Espirito Santo deflagrou uma operação em três estados, em conjunto com outras corporações, para desarticular um plano de adolescentes que visavam promover um massacre por conta do baixo desempenho escolar. Isso porque, um jovem de 13 anos arquitetou a morte de colegas e professores a tiros após uma série de notas baixas nos exames realizados. O garoto conversou com outros adolescentes que moram em Minas Gerais e no Pará, locais que foram alvos de busca e apreensão.

Segundo o portal Metrópoles, em uma das mensagens, o aluno enviou para o destinatário que queria "um revólver .38 porém com bala e tudo dá uns 7k a 9k, aí acho que vou ter que usar um .32, vou ver ainda (sic)". A busca foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Espírito Santo.

Brenno Andrade, delegado da DRCC da Polícia Civil do Espírito Santo, afirmou que "parece um rapaz com algum tipo de problema psicológico. Vamos conversar com os pais dele e seguir com as investigações. O menor ainda disse que se não cometesse o atentado se mataria. De fato, o plano estava muito bem arquitetado na cabeça dele. O adolescente segue investigado por incitação e apologia ao crime. O caso vai ser encaminhado para a Vara da Infância e Juventude".