Lula no Podpah - Youtube/ reprodução

Lula no PodpahYoutube/ reprodução

Publicado 03/12/2021 10:42

Em uma transmissão ao vivo que participou nesta quinta-feira, 3, o ex-presidente Lula afirmou que o atual chefe do Planalto Jair Bolsonaro (PL) é um "cara grosso" que "não saber respeitar o ser humano". Durante a entrevista, o político afirmou, ainda, que o "governo Bolsonaro acabou com tudo que tinha de bom no país".

"Esse cara é grosso, esse cara não sabe respeitar o ser humano, esse cara não sabe respeitar a sociedade, esse cara não gosta de negro, de LGBT, não gosta das mulheres, não gosta de sindicato. Ele só gosta de milico, de miliciano. Ela não gosta de livro, só gosta de arma", afirmou o ex-presidente no podcast Podpah. Para Lula, Bolsonaro é uma "anomalia política" que "não deveria existir".

O político comentou também sobre a atuação do atual governo nos programas de financiamento estudantil e ciências sem fronteiras, que foram destaque na sua gestão. "Eles acabaram com tudo. Diminuíram o dinheiro para as universidades. O Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, este ano teve só 3 milhões. Tem um milhão de meninos e meninas devendo pro Fies que não podem pagar. Anistia essas crianças, qual o prejuízo pro país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar esses meninos", argumentou.

"Acabaram com o ciência sem fronteiras, que tinham 100 mil brasileiros estudando lá fora. Acabaram com o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo a vacina. O Brasil tem competência pra isso", completou Lula.





"Eu poderia ter saído do Brasil, poderia ter ido pra outro país, poderia ter ido pra uma Embaixada. Eu tomei a decisão de que eu tinha que ir pra Curitiba, tinha que ir pra Polícia Federal, precisava provar que o Moro era mentiroso, que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha... Se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha - o fugitivo - e eu não tenho mais idade pra isso", justificou o político de 76 anos. Outro ponto abordado durante a conversa foi a prisão do político. Segundo ele, a intenção é processar seus algozes: "Em algum momento eu vou processar porque nem se for um tataraneto, quinquaraneto, seistaraneto meu, um dia vai ganhar um processo por essa sacanagem que fizeram comigo" , declarou."Eu poderia ter saído do Brasil, poderia ter ido pra outro país, poderia ter ido pra uma Embaixada. Eu tomei a decisão de que eu tinha que ir pra Curitiba, tinha que ir pra Polícia Federal, precisava provar que o Moro era mentiroso, que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha... Se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha - o fugitivo - e eu não tenho mais idade pra isso", justificou o político de 76 anos.

A live do podcast Podpah com Lula foi responsável pelo recorde de acessos ao programa, com mais de 290 mil acessos simultâneos e mais de 2,1 milhões de visitas ao todo. A transmissão aconteceu no mesmo momento que a tradicional live de Bolsonaro, que teve cerca de 8,8 mil acessos na mesma plataforma.