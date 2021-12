Michelle Bolsonaro comemora aprovação de André Mendonça ao STF com direito a lágrimas e pulos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/12/2021 12:48 | Atualizado 04/12/2021 13:13

Brasília - Após a aprovação de André Mendonça, indicado do presidente Jair Bolsonaro (PL), para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, a primeira-dama Michelle Bolsonaro comemorou com gritos de "glória a Deus", pulos e até choro. As reações da esposa do mandatário foram flagradas em um vídeo que viralizou nas redes sociais neste final de semana.

Assista:

Alguém consegue explicar essa reação da primeira dama, Michelle Bolsonaro, com a aprovação de Mendonça pro STF? pic.twitter.com/ApC8QofXFW — Juliana Brizola (@JulianaBrizola) December 4, 2021

O comportamento da primeira-dama virou alvo de comentários, já que uma das maiores ressalvas quanto à aprovação de Mendonça era justamente o fato dele ser classificado como "terrivelmente evangélico" por Bolsonaro e isso poderia interferir nas suas decisões na Corte. Nas imagens, é possível ver que o ex-advogado-geral da União está no mesmo ambiente que Michelle e também ergue os braços para cima e declara "glória a Deus" em comemoração, antes de abraçá-la.

Nas redes sociais, a atitude dividiu opiniões. Enquanto alguns argumentaram que a comemoração da primeira-dama seria "liberdade religiosa", outros criticaram o momento. "Que cena mais patética. Como puderem colocar essa gente para nos governar?", escreveu um usuário. "Não acho hipocrisia dela não, é a expressão da verdade de quem sabe que está nomeando mais um para livrar os seus da cadeia", completou outra internauta.