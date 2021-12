Governador da Bahia, Rui Costa - Reprodução/ Facebook

Publicado 13/12/2021 16:10 | Atualizado 13/12/2021 16:22

Salvador - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta segunda-feira, 13, que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi prestar solidariedade aos baianos nas cidades atingidas pela chuva, mas sim "fazer uma carreata" com seus apoiadores.

"Ele [Bolsonaro] não veio prestar solidariedade, veio fazer carreata, e mobilizou seu fanáticos para ficarem gritando, fazendo ato político e agredindo repórter. O atual presidente o que ele gosta de fazer é agredir jornalista, fazer carreata e ato político, ao invés de cuidar da população", afirmou, em entrevista à TV Globo na manhã desta segunda.

Costa também afirmou que apesar de Bolsonaro ter visitado a cidade ele não teria procurado o governo do estado para prestar solidariedade.

"Ele veio à Bahia e não fez nenhum contato com o governo do estado. O único contato que tivemos foi da Marinha do Brasil, o almirante me ligou, colocando dois helicópteros à disposição", afirmou o governador.

O presidente Jair Bolsonaro visitou neste domingo, 12, a Bahia e sobrevoou cidades atingidas pelo temporal, no sul do estado. Após o voo, o presidente aterrissou na cidade de Itamaraju, onde foi recebido por pessoas aglomeradas no local.

"Infelizmente, não tenho grande expectativas [com o governo federal], mas quero tranquilizar a população que o governo estadual atuará, não só recuperando as estradas, mas ajudando as pessoas em situação de risco. Vamos apoiar as prefeituras para recuperar as cidades".



Medidas adotadas pelo governo federal

O governo federal publicou na última sexta-feira, 10, uma edição adicional do Diário Oficial da União e reconheceu, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que 17 cidades da Bahia e em outras 32 de Minas Gerais vivem situação de emergência. Nos últimos dias, os dois estados sofreram com fortes chuvas.

Os municípios baianos que tiveram reconhecimento da situação de emergência foram: Anagé, Camacan, Canavieiras, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itapetinga, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio Souza, Mascote, Medeiros Neto, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.

Já no sábado, 11, o governo federal anunciou a liberação de mais R$ 5,8 milhões para diversos municípios baianos atingidos pela chuva.

Deacordo com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), coronel Alexandre Lucas, o reconhecimento da situação de emergência para os municípios facilita a ajuda do Governo Federal. "O decreto de situação de emergência facilita os municípios a agilizar os processos administrativos e permite acessar os recursos do Governo Federal".



Força-tarefa do governo estadual

O governo da Bahia anunciou a criação de uma força-tarefa para ajudar as cidades do extremo sul do estado, região mais impactada pelas chuvas.

De acordo com o governo estadual, os municípios estão recebendo apoio da Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado (Sudec), que está em contato com as coordenações municipais de Defesa Civil para colher informações sobre as necessidades mais urgentes de cada localidade.

O trabalho dos agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia conta com aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e da Casa Militar do Governo do Estado.

O governo estadual destacou que a logística inclui também a distribuição de cestas básicas, colchões, lençóis, lonas, cobertores e outros itens, a partir das avaliações técnicas sobre a dimensão dos danos humanos, ambientais e materiais provocados pelas chuvas.