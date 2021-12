8CompartilheWhatsAppFacebookTwitterPinterestCompartilhar O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante o lançamento da campanha Mega Vacinação. - Marcelo Camargo/Agência Brasil

8CompartilheWhatsAppFacebookTwitterPinterestCompartilhar O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante o lançamento da campanha Mega Vacinação. Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/12/2021 15:59

Rio - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a expectativa é do reestabelecimento do ConecteSUS até esta terça-feira. Na semana passada, a plataforma, que dá acesso ao comprovante de vacinação contra a covid-19, sofreu um ataque hacker. Ainda na semana passada, o ministério já havia informado que não houve perda de dados, mas que as informações continuavam bloqueadas.

"Acredito que até terça-feira, pelo menos essa é a expectativa nossa. Nós já sabemos que não houve perda de dados e estamos trabalhando para cada dia esse sistema ser mais seguro”, disse o ministro.

Queiroga afirmou novamente que os dados armazenados nas plataformas estão preservados. "Nós já sabemos que não houve perda de dados. Estamos trabalhando pra cada vez esse sistema ser mais seguro. Não existe segurança total, porque essa gente toda hora arruma uma forma de burlar as seguranças dos sistemas", afirmou o ministro.

Na madrugada da sexta, um ataque hacker deixou o site do Ministério da Saúde fora do ar e outras plataformas, como o Painel Coronavírus e DataSUS. A autoria foi assumida pelo LAPSUS$ Group. Na mensagem, os invasores afirmaram que o site sofreu um "ransonware". Esse tipo de invasão é conhecida como um vírus que sequestra o conteúdo do computador da vítima e é cobrado um valor pelo resgate. Geralmente, os criminosos pedem em criptomoedas para dificultar o rastreamento.

A Polícia Federal instaurou inquérito também na sexta-feira para investigar o ataque hacker. De acordo com Queiroga, os responsáveis pelo acontecimento “são pessoas criminosas e que precisam ser responsabilizadas por isso”.