TSE lança nova urna eletrônica que será usada nas eleições de 2022; Confira as mudanças - Divulgação TSE

Publicado 13/12/2021 15:32 | Atualizado 13/12/2021 15:56

Manaus - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) lançou, nesta segunda-feira (13), as novas urnas eletrônicas que equiparão os postos de votação no pleito do ano que vem. O modelo 2020, que vai compor quase metade do parque eletrônico, será distribuído por todo o País.

Serão 224.999 urnas novas de um total de 577.125 equipamentos disponíveis em 2022. Até aqui, o modelo mais recentes era de 2015. Ao todo, as eleições do ano que vem vão usar seis diferentes modelos de urna lançados desde 2009. Serão 224.999 urnas novas de um total de 577.125 equipamentos disponíveis em 2022. Até aqui, o modelo mais recentes era de 2015. Ao todo, as eleições do ano que vem vão usar seis diferentes modelos de urna lançados desde 2009.

Durante a coletiva de imprensa para o lançamento das novas urnas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, voltou a destacar os mecanismos de segurança, auditabilidade e de transparência da urna eletrônica, presente há 25 anos na vida do eleitorado brasileiro.

Além disso, o ministro visitou a fábrica em Manaus onde são produzidas as novas urnas. “Aqui neste local é feita a montagem das placas-mãe dos terminais. E essa é uma ocasião que merece ser destacada. Houve um esforço muito grande para a obtenção de peças e componentes para as urnas. Isso ocorreu em um momento em que há escassez no mercado mundial”, disse, lembrando um dos efeitos da pandemia de Covid-19 e da retração econômica no planeta. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, fez parte da comitiva de visitantes.

O ministro também explicou que, embora as placas-mãe sejam fabricadas em Manaus, a montagem final das urnas ocorre em Ilhéus (BA), por uma questão de logística de distribuição. Segundo Barroso, o TSE espera receber os equipamentos prontos até maio de 2022.



Confira as principais mudanças da urna eletrônica:



- Terminal do mesário com tela totalmente gráfica, sem teclado físico, e superfície sensível ao toque;



- Processador do tipo System on a Chip (SOC), 18 vezes mais rápido que o modelo 2015;



- Bateria do tipo Lítio Ferro-Fosfato: menos custos de conservação por não necessitarem de recarga;



- Mídia de aplicação do tipo pen-drive, o que traz maior flexibilidade logística para os tribunais regionais eleitorais na geração de mídias;



- Expectativa de duração da bateria por toda a vida útil da urna;



- Maior celeridade na identificação do eleitorado: enquanto uma primeira pessoa vota, outra pode ser identificada pelo mesário;



- Teclas com duplo fator de contato.