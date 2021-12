Ônibus invade casa em Manaus - Divulgação

Publicado 14/12/2021 16:41 | Atualizado 14/12/2021 16:48

Manaus - Um ônibus da linha 053 da empresa Eucatur, invadiu uma casa no bairro Cidade de Deus, na zona Norte de Manaus. Devido à chuva, o veículo acabou derrapando e desceu a ladeira até perder o controle e colidir com a residência.

O dono da casa destruída, Fernando Torres, disse que no momento do acidente a casa estava vazia. Ele a filha tinham acabado de sair de casa com a caminheira.

“Foi livramento de Deus, eu tenho orado e pedido de Deus livramento. Já tinha acontecido outros acidentes como esse, aqui em casa. Os acidentes acontecem mais na hora que está chovendo”, explicou o proprietário da casa.

Imagens registradas por vizinhos mostram o cenário de destruição causado pelo transporte público. O ônibus foi retirado do local por um guincho da empresa União Cascavel. A empresa deve se responsabilizar pelos danos causados na residência.

Alguns passageiros sofreram ferimentos leves e um deles acabou deslocando o ombro. O motorista não foi identificado e não se sabe sobre o estado de saúde dele. Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital local.