O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) deixou o cargo de líder do governo da casa Pedro França/Agência Senado

Publicado 15/12/2021 13:03

O senador Fernando Bezerra (MDB-PE) entregou o cargo de líder do governo no Senado nesta quinta-feira, 15, depois de sofrer uma derrota expressiva quando disputava a vaga no Tribunal de Contas da União (TCU). O parlamentar formalizou o pedido ao presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta manhã.

Bezerra teve destaque nacional durante a CPI da Covid entre os meses de abril e outubro, quando travou diversos debates na comissão com senadores de oposição ao governo federal para defender as posições do planalto no combate à pandemia no Brasil.

Entreguei nesta manhã o cargo de líder do governo no Senado. Formalizei o pedido ao presidente Jair Bolsonaro a quem agradeço a confiança no exercício da função. — Fernando Bezerra (@fbezerracoelho) December 15, 2021

O senador decidiu deixar a liderança um dia após a casa aprovar o nome de Antonio Anastasia (PSD-MG) como novo ministro do TCU. Na votação, Bezerra ficou na última colocação com apenas sete votos, já o Anastasia conseguiu o apoio de 52 senadores

Após o insucesso na votação, parlamentares governistas já avaliavam que Bezerra não teria condições de continuar como líder do governo, afinal, o cargo demanda justamente a articulação por votos na Casa. Outro ponto fundamental para a decisão de Bezerra se dá pelo fato do senador emedebista ter se sentido traído por não ter contado com o empenho do Palácio do Planalto.

Segundo uma pessoa próxima ao parlamentar, ele não descartava uma derrota, mas o fato de ter recebido somente sete votos foi simbólico.

No TCU, Bezerra busca assumir o cargo deixado por Raimundo Carreiro, que foi indicado por Bolsonaro para assumir a Embaixada do Brasil em Portugal. O sucessor do ministro herda, entre outras coisas, a relatoria do processo que investiga os gastos com cartão corporativo de Bolsonaro e de seus familiares.