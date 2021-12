Último corpo foi encontrado na madrugada desta terça-feira, 28 - Reprodução/Tv Integração

Publicado 28/12/2021 20:35

"Tudo aconteceu de uma forma muito rápida", contou a feirante Soneide de Santana Ramos, de 51 anos, que assistiu o esposo, o filho e o neto morrerem afogados no dia de Natal. Na ocasião, os três entraram na água no Rio Grande, entre Iturama (MG) e Ouroeste (SP), para tentar salvar uma criança, que era enteado da filha de Soneide.

“O rio estava bem vazio, mas, de uma hora para outra, começou a chegar muita água. Eu, minhas três filhas, meu esposo e meu filho conseguimos sair da água. Meu genro estava bem atrás, com o filho, mas não deu tempo de sair. Nós escutamos um grito de socorro e vimos uma mão”, relatou a mulher ao G1. “Aconteceu tudo de uma forma muito rápida. Não deu tempo para o enteado da minha menina se salvar. Os outros faleceram porque foram tentar socorrê-lo. Eles foram heróis", acrescentou.

As vítimas foram Gilson Alves Ramos, de 60 anos, Gilsonei de Santana Ramos, de 33, Pablo Ruan Ramos Silva, de 12, e Kaique Eduardo Maximiano Estrela da Silva, de 9. A feirante, que é esposa de Gilson, mãe de Gilsonei e avó de Pablo Ruan afirmou que a família chegou ao local por volta das 16h e que chegou a acionar o Corpo de bombeiros após constatar o afogamento.

“Todos sabiam nadar, mas não tiveram a mesma sorte. O pai do menino conseguiu sair bem longe e reapareceu. Nós ligamos na hora para os bombeiros. Foi uma tragédia muito grande. Nossa família é inteira evangélica. Não tinha bebida, não tinha nada, era um momento em família que terminou em uma tragédia”, lamentou.

Segundo o sargento do Corpo de bombeiros de Iturama, Mariano de Oliveira, a região onde a família estava é arriscada para banho: "Quando o rio baixa muito igual está neste momento, ele cria uma praia aparentemente segura, rasa, mas devido a chegar demais próximo ao leito do rio, ele tem tipo um penhasco ali onde começa o leito do rio".

Após começarem as buscas, a corporação encontrou o corpo de Gilsonei no domingo, 26, os de Gilson e Pablo Ruan na segunda, 27, e o de Kaique na madrugada desta terça-feira, 28. Agora, as investigações serão conduzidas pela Polícia Civil de Ouroeste.



"O afogamento, a priori, aconteceu no Estado de Minas Gerais, mas como o corpo foi encontrado do lado de São Paulo nós vamos assumir a investigação", concluiu o delegado Thiago de Freitas Silveira Neto.