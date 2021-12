Vizinhos, que estavam do lado de fora, que perceberam a situação e avisaram aos moradores o que estava acontecendo - Divulgação/Prefeitura Nova Canaã

Publicado 29/12/2021 11:58 | Atualizado 29/12/2021 12:46





Uma família viveu momentos de tensão ao escapar de uma casa que desabou na tarde desta terça-feira, 28, no município de Nova Canaã, no Sudoeste da Bahia. Os quatros moradores que residiam conseguiram fugir pelos fundos da residência minutos antes da queda. Todos escaparam ilesos. Em razão das fortes chuvas que atingem o estado baiano, a casa foi ao chão em questão de minutos. Os vizinhos, que estavam do lado de fora, que perceberam a situação e avisaram aos moradores o que estava acontecendo.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, os vizinhos aparecem gritando para que os moradores saíssem pelos fundos, pois a fachada da casa estava caindo.



De acordo com a prefeitura de Nova Canaã, técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania foram até o local, retiraram os moradores e levaram as quatro pessoas para um local seguro. Eles estão recebendo suporte material e psicológico.



Ainda segundo a prefeitura, a casa não apresentava rachaduras antes do temporal que atingiu a cidade nesta terça-feira e que provocou o desabamento do local. Tudo foi causado pelo grande volume de água nesse período. Além dessa família, outras pessoas também ficaram desabrigadas no município. Os prejuízos e quantidade de famílias ainda não foram contabilizados. Foi informado também que a casa vizinha não apresenta risco.



O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou o estado atravessa “o maior desastre natural da história”. Em entrevista coletiva , Costa disse que ainda não é possível dizer quando começará a reconstrução das áreas destruídas pelas enchentes que atingem o estado neste mês.

"A Bahia está devastada e ainda não é possível estipular quando as estradas vão ser recuperadas. Não sabemos a extensão. Vamos ter que olhar, caso a caso, a solução técnica. Em alguns lugares vamos ter que mudar a opção. Uma ponte de 50 metros de largura, por exemplo, que foi levada pela água pode ser um pouco maior, com 70 metros, para facilitar a passagem do rio", adiantou.

Liberação de verba

Nesta quarta-feira, 29, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que será liberado cerca de R$ 15 milhões para atender municípios da Bahia atingidos pelas fortes chuvas das últimas semanas. Além disso, quase R$ 50 milhões estão “em vias de serem liberados”.

“Fizemos uma série de ações ligadas ao resgate de pessoas, transporte de alimentação para áreas que estavam sem capacidade de se ligar à sua condição logística comum, desobstrução de estradas, medicamentos. É o que nós chamamos de resposta: num primeiro momento, disponibilizamos recursos para que os municípios possam comprar alimentos, mantimentos”, explicou.



Um segundo momento, que a pasta se refere como retomada, inclui a recomposição de serviços essenciais que tenham sido interrompidos em meio aos temporais, como abastecimento de água e luz, além da remoção de entulho nas cidades. “O terceiro momento, que está chegando ainda, é a reconstrução da estrutura física que porventura tenha sido danificada”, completou Marinho.

