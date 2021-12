Governador da Bahia, Rui Costa - Reprodução/Facebook

Publicado 29/12/2021 19:05 | Atualizado 30/12/2021 09:07

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez uma publicação em crítica a ausência do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Estado, diante da tragédia ocasionada pelas fortes chuvas. Sem citar o nome do mandatário, o político usou sua rede social para dizer que "governar é cuidar de gente e não há como fazer isso longe das pessoas".

"Estou no sul da Bahia desde domingo, visitando as cidades atingidas pelas fortes chuvas e posso afirmar que e o estrago vai além das sedes das cidades e das casas (...). À medida em que faço essas visitas, vou identificando, junto com a equipe técnica, as necessidades que envolvem limpeza das ruas, desapropriação de áreas para novas casas, além do acolhimento às pessoas", acrescentou o governador.

Nas zonas rurais, há muitas pontes destruídas, o que representa um prejuízo enorme. Uma das cidades que visitamos hoje foi #Ibirataia e já decidimos construir cerca de 50 casas para retirar as pessoas que estão morando em condições precárias à beira do rio, em barracos alagados. — Rui Costa (@costa_rui) December 29, 2021





Em vídeo publicado em seu perfil no Facebook, o chefe do Palácio do Planalto aparece andando de motoaquática ski na Praia da Enseada, na cidade de São Francisco do Sul (SC), com a primeira-dama Michelle e a filha Laura. Apoiadores do presidente acompanharam o passeio, aos gritos de "mito". Bolsonaro está na cidade desde segunda-feira, 27, para passar o réveillon.



No começo da semana, em conversa com apoiadores na Praia do Forte, onde também andou de motoaquática, o mandatário disse que espera não precisar voltar para Brasília antes de 3 de janeiro, data prevista para seu retorno oficial ao trabalho.

Nesta terça-feira, a hashtag "BolsonaroVagabundo" esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. As postagens faziam críticas à postura do presidente em relação à emergência causada pelas fortes chuvas na Bahia.

Bolsonaro chegou a ir ao Estado em 12 de dezembro e sobrevoou as regiões afetadas, mas não retornou ao local desde as chuvas mais recentes. Ontem, o governo editou uma medida provisória (MP) que abre crédito extraordinário de R$ 200 milhões em favor do Ministério da Infraestrutura. Esses recursos serão destinados para reconstrução de rodovias danificadas pelos temporais nos Estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Pará e São Paulo.