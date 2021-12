Um homem anda de jet-ski nas enchentes de Salinas, em Minas Gerais - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/12/2021 19:39

Com a temporada de chuvas que acompanha o Brasil durante o verão, algumas regiões do país sofrem com as consequências dos aguaceiros. Este ano, além do sul da Bahia, o norte de Minas Gerais também tem preocupado as autoridades. Em Salinas, há aproximadamente mil pessoas ficaram desabrigadas devido às enchentes e ao temporal.

O Rio Salinas, que atravessa todo o município, transbordou e causou enchentes. A correnteza levou postes e até um caminhão, segundo testemunhas locais. Choveu cerca de 130 milímetros entre as últimas segunda, 27, e terça-feira, 28.

Ontem, toda a cidade ficou sem energia elétrica. Para alocar os habitantes que precisaram deixar suas casas, a Prefeitura local disponibilizou escolas e ginásios. Também foi organizada uma comissão para agilizar os trabalhos de busca, resgate e amparo às vítimas.

Em filmagens divulgadas nas redes sociais, é possível ver um homem pilotando um jet-ski sobre as águas. Também foi registrado o resgate de um cachorro, preso na enchente.