Acidente com ônibus fretado deixa 2 mortos e 34 feridos na BR-381 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/12/2021 13:46 | Atualizado 29/12/2021 14:28

Um acidente envolvendo um ônibus fretado deixou duas pessoas mortas e 34 feridas, sendo uma em estado grave, na madrugada desta quarta-feira, 29, em João Monlevade, Região Central de Minas Gerais. Na ocasião, o veículo estava ocupado por 47 pessoas, inclusive o motorista, quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira na BR-381.

O ônibus estava fazendo o trajeto entre Belo Horizonte e Guarapari, no Espírito Santo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todos os passageiros eram amigos e familiares. Esses, por sua vez, alegaram que o veículo era da empresa Buser, que oferece este tipo de serviço.

Conforme relatou o motorista aos policiais, ele teria sofrido de um mau súbito antes de perder o controle da direção. O condutor chegou, inclusive, a passar pelo teste do bafômetro, que não acusou consumo de álcool.

As vítimas são um homem, de 50 anos, que estava na parte dianteira do ônibus, e uma mulher, de 64, que estava nos fundos. Ambos os corpos foram encaminhados ao Posto Médico Legal de João Monlevade e submetidos ao exame de necropsia, que apontou como causa da morte, traumatismo craniano, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais.



De acordo com a corporação, "os passageiros feridos foram socorridos para atendimento médico em hospitais localizados nas cidades de João Monlevade e Itabira. Os trabalhos de polícia técnico-científica encontram-se em andamento e outras informações serão prestadas em momento oportuno".

Procurada pelo O DIA, a Buser afirmou que "lamenta profundamente o acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira (29/12), no KM 356 da BR-381, em João Monlevade, região Central de Minas Gerais, e informa que, juntamente com a parceira Jundiá, vem prestando todo o apoio aos envolvidos, além dos esclarecimentos necessários às autoridades policiais"



"O ônibus viajava de Belo Horizonte (MG) com destino a Guarapari (ES). A plataforma esclarece que as causas oficiais do acidente estão sendo apuradas em perícia por órgãos competentes. Ao se solidarizar com familiares e amigos das vítimas, a Buser aguarda as investigações. A Buser tem a segurança como um dos pilares de sua atividade. A empresa oferece, gratuitamente, treinamentos regulares aos motoristas parceiros. Além disso, desde o início de sua atuação, implementou o seguro grátis a todos os viajantes", concluiu a empresa.