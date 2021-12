Marina Thomaz estava no ônibus fretado envolvido em acidente na BR-381 - Reprodução/Tv Globo

Marina Thomaz estava no ônibus fretado envolvido em acidente na BR-381Reprodução/Tv Globo

Publicado 29/12/2021 14:19

fotogaleria

"O cinto me salvou, fica até de alerta para o pessoal, o cinto salva vidas, mas a minha amiga foi arremessada, o ônibus acabou caindo da ribanceira. O motorista perdeu o controle da direção, a gente ainda não sabe o que causou isso, mas a gente virou quatro vezes na ribanceira", relatou a passageira em entrevista à TV Globo.

A advogada afirmou, ainda, que a viagem entre Belo Horizonte e Guarapari, no Espírito Santo, contava com apenas um condutor, o que foi motivo de preocupação para o grupo que estava no ônibus fretado: "Foi bastante desorganizada a logística, quase faltou lugar, teve um momento complicado. Só tinha um motorista sendo que era uma viagem longa, a gente esperava que tivesse pelo menos dois, exatamente para a nossa segurança".

Outro passageiro da viagem era o engenheiro ambiental Caio Cézar Júnior. Segundo ele, o motorista estava em alta velocidade no momento do acidente. "Para fazer uma curva daquela, uma curva tranquila, para não conseguir, eu acredito que tenha sido alta velocidade mesmo, não sei se ele (o motorista) chegou a ter algum outro tipo de problema", contou.

Caio também confirmou a informação de que apenas um homem tinha a responsabilidade de dirigir o veículo. Esse, por sua vez, disse a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que sofreu um mau súbito no volante e foi submetido à um teste de bafômetro, que não acusou consumo de álcool. De acordo com a Buser, empresa responsável pelo fretamento do ônibus, dois motoristas foram disponibilizados.

Gabriel Rezende, operador comercial que também estava com a namorada no ônibus, o acidente representa uma "nova oportunidade de viver": "Quando a gente chegou lá em cima do barranco, fez uma roda para agradecer por quem estava vivo. Agora é começar o ano novo com esse aprendizado, que a gente tem que dar valor para o hoje", concluiu.

O acidente

O acidente envolvendo um ônibus fretado deixou duas pessoas mortas e 34 feridas, sendo uma em estado grave, na madrugada desta quarta-feira, 29, em João Monlevade, Região Central de Minas Gerais. Na ocasião, o veículo estava ocupado por 47 pessoas, inclusive o motorista, quando saiu da pista e caiu em uma ribanceira na BR-381.

As vítimas são um homem, de 50 anos, que estava na parte dianteira do ônibus, e uma mulher, de 64, que estava nos fundos. Ambos os corpos foram encaminhados ao Posto Médico Legal de João Monlevade e submetidos ao exame de necropsia, que apontou como causa da morte, traumatismo craniano, segundo a Polícia Civil de Minas Gerais.



Segundo a corporação, "os passageiros feridos foram socorridos para atendimento médico em hospitais localizados nas cidades de João Monlevade e Itabira. Os trabalhos de polícia técnico-científica encontram-se em andamento e outras informações serão prestadas em momento oportuno".