Embarcação com casos de pessoas com covid é procedente do porto de Santos e teria como próximo porto Ilhéus, na Bahia - Divulgação

Publicado 30/12/2021 13:34 | Atualizado 30/12/2021 13:49

Bahia - Um navio da Costa Cruzeiros, a Costa Diadema, atracou em Salvador com 68 pessoas infectadas pela covid-19. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde da capital baiana. Técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estão dentro do navio para uma investigação epidemiológica, que já está em andamento. Em Santos, em São Paulo, um cruzeiro também está atracado após um surto de covid-19. Segundo Anvisa, 78 casos foram confirmados

De acordo com informações dos passageiros, as pessoas foram impedidas de descer do cruzeiro, que faria o percurso Santos, Salvador, lhéus e Santos. Nas últimas 24 horas, foram confirmados 68 casos de Covid-19, sendo 56 entre tripulantes e 12 entre passageiros.



Em nota, a Anvisa afirmou que não autorizou a operação da embarcação em Salvador, estando proibido o embarque e desembarque de viajantes até que seja finalizada a investigação em andamento.



No momento, encontram-se embarcados 1.320 tripulantes e 2.516 passageiros, totalizando 3.836 viajantes. Os casos de Covid-19 em ambas as embarcações foram detectados após a realização do protocolo de testagem estabelecido pela Resolução da Anvisa.

Mesmo com o desembarque dos viajantes que testaram positivo e de seus contactantes, diante do aumento dos números de casos de Covid-19 a bordo e a partir da categorização dos navios quanto ao risco sanitário, a Anvisa adotará as medidas previstas nos normativos vigentes, que podem incluir a necessidade de quarentena ou mesmo de suspensão das atividades.