Embarcação que leva 4 mil pessoas a bordo está atracada em Santos, em São Paulo - Divulgação

Publicado 30/12/2021 13:47





O navio partiu de Santos no último domingo, 26, para uma viagem de sete dias passando por Porto Belo, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Ilhabela e Santos. São Paulo - Nesta quarta-feira, 29, o navio MSC Splendida, da empresa MSC, atracou no Porto de Santos, em SP, após um surto de Covid-19 a bordo. Ao todo, 78 casos foram registrados em tripulantes e passageiros. O cruzeiro precisou retornar ao ponto de partida e cancelou a previsão de passar o Réveillon no Rio de Janeiro. Em Salvador, na Bahia, um navio também está atracado com 68 pessoas infectadas pela covid-19 O navio partiu de Santos no último domingo, 26, para uma viagem de sete dias passando por Porto Belo, Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, Ilhabela e Santos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que, com o aumento do número de casos observado entre tripulantes, foi realizada uma fiscalização da embarcação e pela Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, por meio de sua unidade descentralizada de Vigilância Epidemiológica, componente da Rede CIEVS-SC e Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária do município de Balneário Camboriú.

"De acordo com a recomendação constante do relatório investigativo de surto na embarcação emitido, ainda no dia 28 de dezembro de 2021, a empresa foi notificada para que fosse realizada a testagem de 100% da tripulação", disse, em nota.

Ao todo, foram identificados 51 tripulantes com teste positivo para Covid-19. Além dos tripulantes, testaram positivo 27 passageiros. Foram identificados, ainda, 54 contactantes, ou seja, pessoas que tiveram contato com casos positivados de Covid-19.



Todas as 132 pessoas, casos positivos e contactantes, foram desembarcadas de acordo com as regras da Anvisa e com o plano de operacionalização elaborado pelo município de Santos e pelo estado de São Paulo, que prevê o transporte dos viajantes em veículos específicos.



Após o desembarque, o monitoramento de todos os viajantes deve ser realizado pelos Centros de Informações Estratégicas em Saúde (CIEVs) das localidades de destino.



Até o momento, não estão autorizados novos desembarques ou embarques e o navio deve permanecer atracado em Santos até a finalização da análise dos dados epidemiológicos pelas autoridades de saúde. A embarcação leva cerca de 4 mil pessoas a bordo.