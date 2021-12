Bolsonaro diz que não vacinar sua filha Laura, de 11 anos - Alan Santos/PR

Santa Catarina - O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para comentar sobre a recusa em aceitar a ajuda humanitária da Argentina para atender às vítimas das enchentes na Bahia. O presidente está de férias em São Francisco do Sul, em SC, e tem sido alvo de críticas por não estar acompanhando de perto o transtorno no estado baiano

"Em contato com o Itamaraty, a Chancelaria Argentina ofereceu assistência de 10 homens ('capacetes brancos') para trabalho de almoxarife e seleção de doações, montagem de barracas e assistência psicossocial à população afetada pelas enchentes na Bahia", começou ele.

Ele continuou e disse que "o fraterno oferecimento argentino, porém muito caro para o Brasil, ocorre quando as Forças Armadas, em coordenação com a Defesa Civil, já estavam prestando aquele tipo de assistência à população afetada, inclusive com o apoio de 3 helicópteros da Marinha e Exército Brasileiro".

"Por essa razão, a avaliação foi de que a ajuda argentina não seria necessária naquele momento, mas poderá ser acionada oportunamente, em caso de agravamento das condições. A resposta do Ministério das Relações Exteriores à Embaixada Argentina é clara a esse respeito", escreveu ele.



O presidente ainda afirmou que o governo brasileiro está aberto a ajuda e doações internacionais. Inclusive, nesta quarta-feira, o Itamaraty aceitou doações da Agência de Cooperação do Japão (JICA). Entre elas estão barracas de acampamento, colchonetes, cobertores, lonas plásticas, galões plásticos e purificadores de água, que chegarão à Bahia por via aérea e serão adquiridos no mercado brasileiro.

Nesta quarta-feira, 29, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), fez uma publicação em crítica a ausência do presidente estado, diante da tragédia ocasionada pelas fortes chuvas. Sem citar o nome do mandatário, o político usou sua rede social para dizer que "governar é cuidar de gente e não há como fazer isso longe das pessoas".

"Estou no sul da Bahia desde domingo, visitando as cidades atingidas pelas fortes chuvas e posso afirmar que e o estrago vai além das sedes das cidades e das casas (...). À medida em que faço essas visitas, vou identificando, junto com a equipe técnica, as necessidades que envolvem limpeza das ruas, desapropriação de áreas para novas casas, além do acolhimento às pessoas", acrescentou o governador.