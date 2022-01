Senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que testou positivo para a covid-19 em uma publicação na rede social - Divulgação

Senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que testou positivo para a covid-19 em uma publicação na rede socialDivulgação

Publicado 03/01/2022 10:52 | Atualizado 03/01/2022 10:58

O senador Esperidião Amin (PP-SC) afirmou que testou positivo para a covid-19. Em publicação feita nas redes sociais na noite deste domingo, o parlamentar disse que está bem. Ele apresentou sintomas leves, como coriza e dor de garganta.

"Infelizmente testei positivo para covid. Vou seguir as recomendações médicas e guardar isolamento. Tive pequenos sintomas, como coriza e dor na garganta, mas estou bem. Cuidem-se todos!", escreveu ele.

O senador não se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as férias do chefe do Executivo a Santa Catarina. No período de folga antes de interromper suas férias para ser internado com suspeita de nova obstrução intestinal , Bolsonaro foi recepcionado pelo deputado federal Coronel Armando (PSL), diagnosticado com covid-19 na terça-feira passada, dia 28.