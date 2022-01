Governador Cláudio Castro - Rogerio Santana/GOV RJ

Governador Cláudio CastroRogerio Santana/GOV RJ

Publicado 02/01/2022 19:46 | Atualizado 02/01/2022 20:27

Rio - O governador do Rio, Cláudio Castro, testou positivo para a covid-19 neste domingo (2). De acordo com a assessoria do governo, o chefe de estado decidiu realizar um teste por precaução após o secretário de Estado de Fazenda, Nelson Rocha, ter contraído a doença. Eles estiveram juntos durante um encontro na última quarta-feira (29).

Ainda segundo a assessoria, Castro apresenta apenas leve coriza. A pasta afirma também que o governador já tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus e aguarda o quarto mês para receber a dose de reforço.

Neste domingo, pela manhã, fiz o teste da Covid-19 e, infelizmente, testei positivo - pela segunda vez. Estou bem. Apenas com um pouco de coriza. Vou me cuidar aqui e cumprir todos os protocolos. Vacinem-se! Essa é a melhor forma de combater a Covid! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) January 2, 2022

O secretário Rodrigo Bacellar, que estava com Castro e Nelson, também testou positivo. O titular da pasta está assintomático.



Saúde investiga 201 casos suspeitos de ômicron no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou, neste sábado (1), que investiga 201 amostras de teste RT-PCR para covid-19 suspeitas de terem a variante ômicron no Rio . Dessas, 159 foram coletadas por unidades municipais de Saúde e serão sequenciadas por laboratório credenciado da Fiocruz. Já outras 43 coletas foram feitas pela Rede DASA e estão sendo sequenciadas pela própria rede. A previsão é que o resultado saia até o dia 7 de janeiro.

Segundo a pasta, os casos suspeitos são de pacientes de 12 municípios de sete regiões de saúde do estado. Por enquanto, não foram encontradas amostras sugestivas nas regiões Noroeste e Centro Sul. Nessas áreas, a Vigilância estadual fará uma busca ativa de amostras de PCR para verificar se também há casos sugestivos para a variante ômicron.