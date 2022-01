Saúde investiga 201 casos suspeitos de ômicron no Rio - Nicolas Asfouri/AFP

Publicado 01/01/2022 21:52 | Atualizado 01/01/2022 21:52

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou, neste sábado (1º), que investiga 201 amostras de teste RT-PCR para covid-19 suspeitas de terem a variante ômicron no Rio. Dessas, 159 foram coletadas por unidades municipais de Saúde e serão sequenciadas por laboratório credenciado da Fiocruz. Já outras 43 coletas foram feitas pela Rede DASA e estão sendo sequenciadas pela própria rede. A previsão é que o resultado saia até o dia 7 de janeiro.



Segundo a pasta, os casos suspeitos são de pacientes de 12 municípios de sete regiões de saúde do estado. Por enquanto, não foram encontradas amostras sugestivas nas regiões Noroeste e Centro Sul. Nessas áreas, a Vigilância estadual fará uma busca ativa de amostras de PCR para verificar se também há casos sugestivos para a variante ômicron.



A SES diz afirma que a vigilância genômica ocorre independentemente do funcionamento dos sistemas de informações e vem sendo realizada desde janeiro sem interrupção, seja pelo Projeto Corona-Ômica-RJ ou pelos laboratórios de referência.



A Fiocruz disponibiliza em seu site todos os dados das amostras analisadas, assim como a SES publica semanalmente um boletim da evolução das variantes da covid-19 no estado. Desde o início do sequenciamento do vírus SARS-CoV-2 no estado, mais de 6 mil sequenciamentos já foram realizados