Michelle Bolsonaro compartilha imagem do Bolsonaro caminhando na unidade hospitalar - Reprodução

Publicado 04/01/2022 14:19 | Atualizado 04/01/2022 16:10

A primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nesta terça-feira uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PL) caminhando dentro do hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O chefe do Executivo está internado desde a madrugada desta segunda-feira na unidade hospitalar, após um quadro de obstrução intestinal