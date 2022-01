Ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho - Agência Brasil

Publicado 05/01/2022 16:06 | Atualizado 05/01/2022 17:14

Brasília - O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um dos principais nomes do governo escalado para dar apoio à população afetada pelas fortes chuvas não só no estado da Bahia, mas também em Minas Gerais e Goiás está prestes a tirar férias.

O período de folga do ministro, entre os dias 5 de janeiro e 3 de fevereiro, foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e publicado no Diário Oficial da União, nesta terça-feira, 4. Em sua ausência, o secretário-executivo da pasta deve ficar responsável pela coordenação do trabalho e tomada de decisões.

Enquanto Bolsonaro passava as férias em São Caetano do Sul, em Santa Catarina, Marinho sobrevoou as regiões mais afetadas pela tragédia ao lado de outros ministros, como o da Cidadania, João Roma, por determinação do presidente. O ministro chegou, inclusive, a sair em defesa do presidente em meio às críticas provocadas pela sua ausência.

"O presidente foi à Bahia. Quando ele foi à Bahia, ele foi criticado porque foi à Bahia. Ele mandou os ministros. Foi criticado porque mandou os ministros. Eu acho que se o presidente descobrir a cura do câncer, ele vai ser criticado porque descobriu a cura do câncer", declarou Marinho.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional afirmou que a ausência do chefe da pasta não vai influenciar na atuação do governo nas regiões, visto que o trabalho realizado pela Defesa Civil Nacional segue os protocolos preestabelecidos.

"Todo o apoio fornecido às localidades afetadas pelos desastres é articulado no âmbito do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é constituído por órgãos e entidades da administração pública federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e por entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil, e coordenado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec/MDR). As férias do ministro, portanto, em nada interferem ou modificam os procedimentos e atendimentos aos estados afetados", disse o texto.

A pasta ainda afirmou que o ministro já esteve duas vezes na Bahia – no dia 12 de dezembro, com o presidente Bolsonaro, e no dia 28 de dezembro. "Nesta segunda-feira, 3, o ministro esteve em Minas Gerais. Nas três ocasiões, Marinho sobrevoou as áreas afetadas e se reuniu com governos locais para tratar das demandas de apoio para as regiões", disse a pasta.



Por fim, o ministério diz que a Defesa Civil Nacional está mobilizada e prestando todo o atendimento necessário aos municípios baianos, mineiros e outras localidades do país que necessitarem de apoio.