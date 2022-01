Três lanchas foram atingidas - Reprodução

Publicado 08/01/2022 15:30 | Atualizado 08/01/2022 15:32

Rio - A Marinha do Brasil anunciou, na tarde deste sábado, que enviou equipes de busca para prestar apoio às vítimas do acidente no Lago de Furnas em Capitólio, Minas Gerais. Em comunicado, a corporação afirmou que um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias do caso.

"A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local", disse.

Na manhã de hoje, três lanchas foram atingidas por pedras que se soltaram de um cânion no lago do Sul de Minas Gerais . De acordo com o Corpo de Bombeiros, há mais de 15 vítimas. Equipes de resgate de Passos e Piumhi foram acionadas para ajudar no local. Em entrevista à CNN, o tenente Pedro Aihara afirmou que o acidente resultou na morte de uma pessoa. Outras três vítimas estão em estado grave na Santa Casa de Passos.

Os militares suspeitam que uma tromba d'água tenha atingido as pedras, que se soltaram do cânion e atingiram os barcos que estavam no lago. Três lanchas foram atingidas após a queda das rochas. Além do Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Operações Aéreas e mergulhadores estão no local procurando por mais vítimas.