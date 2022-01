Governador de Minas Gerais lamenta desabamento de cânion em Capitólio | Brasil | O Dia

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema - Gil Leonardi / Imprensa MG

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema Gil Leonardi / Imprensa MG

Publicado 08/01/2022 17:04

Minas Gerais - O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), prestou solidariedade às vítimas do deslizamento no Lago de Furnas, em Capitólio. Em nota, Zema afirmou que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil fazem o resgate das vítimas na região. Até o momento, há informações da morte de duas pessoas em decorrência do desprendimento das rochas no lago.

"Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários", lamentou.

Os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Solidarizo com as famílias neste difícil momento. Seguiremos atuando para fornecer o apoio e amparo necessários. — Romeu Zema (@RomeuZema) January 8, 2022

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma tromba d'água teria sido a causa do deslizamento, que aconteceu por volta de 12h30 deste sábado. Segundo o "Portal G1", até o momento, há informação de que 34 pessoas estavam envolvidas no acidente. Desse total, duas pessoas morreram e as outras 32 estão sendo atendidas nos municípios próximos. Não há identificação das vítimas.



"A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local", disse.