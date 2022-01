Novo coronavírus - Jovani - Stockvault.net - Uso gratuito

Publicado 09/01/2022 18:30

Rio - O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) informou que registrou, até este domingo, 22.523.907 casos confirmados e 619.981 óbitos por coronavírus país. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 24.382 novos casos e 44 mortes.

No momento, o estado com maior número de casos registrados ao longo da pandemia é São Paulo, com 22.523.907 casos e 619.981 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no país está em 2,8%.

Na primeira semana do ano, o Conass registrou o acumulado de 208.018 casos confirmados e 832 mortes em decorrência da doença. Neste domingo, a média móvel de casos é de 32.954 e de óbitos, 121. O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal.

No Rio