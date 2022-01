Casal morto na queda de paredão em Capitólio é enterrado em Sumaré | Brasil | O Dia

As nove pessoas foram identificadas por meio do reconhecimento das suas impressões digitais - Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

As nove pessoas foram identificadas por meio do reconhecimento das suas impressões digitaisDivulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Publicado 10/01/2022 14:24

São Paulo - O casal de namorados Maycon Douglas da Osti, de 24 anos, e Camila da Silva Machado, de 18, que foi vítima do desabamento de pedras em um cânion no lago de Furnas, em Capitólio (MG), foi enterrado na manhã desta segunda-feira, 10, em Sumaré (SP).

O acidente, que aconteceu no sábado, 8, deixou dez pessoas mortas no total. A última vítima do desabamento do cânion em Capitólio, Minas Gerais, foi identificada no início da tarde desta segunda-feira, 10. Ao todo, dez pessoas morreram no acidente. De acordo com informações do Globo, o velório de Camila e Maycon aconteceu no início da manhã, no Cemitério da Saudade, e os sepultamentos foram às 8h30 e 9h30, respectivamente. Os dois jovens viajaram para passar o final de semana em Capitólio com a mãe e o padrasto de Camila, Geovany Teixeira da Silva, de 37 anos, que também já teve o corpo identificado pela Polícia Civil durante a madrugada.