Ministro da Saúde, Marcelo QueirogaDivulgação/Walterson Rosa

Publicado 13/01/2022 12:07 | Atualizado 13/01/2022 12:47

Brasília - Pouco antes do Brasil receber o primeiro lote de imunizantes da Pfizer contra a covid-19 para crianças, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, nesta quinta-feira, 13, que "não faltará vacinas" para este grupo. O carregamento com 1,2 milhão de doses chegou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, nesta madrugada. Segundo a pasta, mais 4,3 milhões de doses devem chegar ainda este mês