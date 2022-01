Publicação logo viralizou após o acidente. A imagem foi feita por um médico que viajou com a família em 2012 - Reprodução

Publicado 14/01/2022 10:51 | Atualizado 14/01/2022 12:03

Minas Gerais - Após a tragédia que provocou a morte de dez pessoas e deixou 24 pessoas feridas nos câninos do Lago de Furnas, em Capitólio, em Minas Gerais, uma publicação de 2012 viralizou na internet sobre o alerta de que a rocha iria cair. No entanto, depois de checagem, a equipe de checagem da AFP constatou não se tratar do mesmo lugar que desabou no último dia 8.

As publicações sobre uma profunda fissura no possível local do acidente da semana passada somaram mais de 47 mil interações nas redes sociais. A postagem foi feita pelo médico Flávio Freitas, que viajou com a família para Capitólio em 2012. O médico, ao registrar a paisagem, escreveu: "Essa pedra vai cair".

De acordo com a equipe de checagem, embora a fotografia de 2012 seja um alerta sobre fissuras no cânion, ela não mostra a mesma rocha que se partiu no último dia 8. Trata-se, na verdade, do lado oposto ao do paredão que caiu.

Inspeção

Após parte do paredão rochoso se desprender, o governador Romeu Zema anunciou afirmou que toda a região passará a ser analisada por geólogos e outros especialistas que possam identificar riscos de novos desmoronamentos.

“Queremos que a região continue atraindo turistas. Por isso, a partir de agora, teremos um cuidado adicional”, declarou Zema a jornalistas, ao visitar Capitólio.



Perguntado se as mortes poderiam ter sido evitadas, o governador disse não ser possível assegurar que nenhuma pedra role das muitas montanhas existentes no país. E mencionou o que classificou como ineditismo da tragédia para explicar porque um lugar que atrai tantas pessoas não conta com uma avaliação de risco geológico a fim de prevenir tragédias.



“Quem mora ou tem avô, bisavô, que já vivia ali, sabe que aquela estrutura nunca foi acometida por fato semelhante a este”, acrescentou Zema, destacando que a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do acidente, que classificou como uma “fatalidade”.



“O que aconteceu ali é algo inédito. E quando cai um raio? Quem é o responsável? É o prefeito?”, questionou o governador, destacando que as dez vítimas mortas no acidente foram identificadas por peritos da Polícia Civil.