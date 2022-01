Chegada do primeiro lote de doses pediátricas de vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech no Brasil. Ministério da Saúde é o responsável pela distribuição aos estados - Divulgação/Myke Sena

Chegada do primeiro lote de doses pediátricas de vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech no Brasil. Ministério da Saúde é o responsável pela distribuição aos estadosDivulgação/Myke Sena

Publicado 14/01/2022 11:45

Brasília - O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou nesta sexta-feira, 14, que uma nova remessa de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19 para as crianças entre 5 e 11 anos será antecipada. O segundo lote com 1,2 milhão de imunizantes chegará no domingo, 16. A previsão inicial era da segunda leva ser entregue na próxima quinta-feira, 20.

Em sua página no Twitter, o secretário-executivo falou sobre a antecipação dos imunizantes. "E a nossa sexta-feira começa com uma ótima notícia. A segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer foi antecipada para o dia 16, serão mais 1,2 milhão de doses", disse Cruz.

Ele completou que o mês de janeiro fechará com o terceiro voo no dia 27, onde serão entregues mais 1,8 milhão de doses.

Nesta quinta-feira, o Brasil recebeu as primeiras vacinas contra a covid-19 destinadas para as crianças. O lote com 1,2 milhão de doses foi descarregado no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo. A previsão é que o Brasil receba neste mês um total de 4,3 milhões de doses da vacina.

Segundo a pasta, durante o primeiro trimestre devem chegar ao Brasil quase 20 milhões de doses pediátricas. A previsão é que todas sejam entregues no primeiro trimestre. Além das unidades de janeiro, 7,3 milhões devem ser entregues em fevereiro e outras 8,4 milhões em março.

No entanto, o número não é suficiente para aplicação das duas doses em crianças. Isso porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que, no Brasil, há 20,5 milhões de crianças de 5 a 11 anos. Como são duas doses para a imunização completa, serão necessárias 40 milhões de doses.

Segundo a pasta, para a imunização desse público será necessária a autorização dos pais. No caso da presença dos responsáveis no ato da vacinação, haverá dispensa do termo por escrito. A orientação da pasta é que os pais procurem a recomendação prévia de um médico antes da imunização.



O esquema vacinal para crianças terá o intervalo de oito semanas. O imunizante tem dosagem e composição diferentes da que é utilizada na dose para os maiores de 12 anos. A vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas). A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

Campanha de imunização

A imunização de crianças entre 5 e 11 anos já tem a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) desde o dia 16 de dezembro. No entanto, o governo criou barreiras para iniciar a imunização, afirmando que não haveria urgência. O ministro da saúde afirmou que seria necessário ouvir a sociedade civil e especialistas sobre a aplicação do imunizante, mesmo tendo sido aprovado no órgão regulador brasileiro.

Somente na semana passada, a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO) só foi anunciada pela Saúde, após muito resistência do ministro Queiroga, que chegou a convocar uma consulta pública para avaliar a receptividade da população à sugestão do Ministério de exigência de prescrição médica para vacinar os mais jovens. A maioria dos participantes rejeitou a proposta de parecer médico para vacinar seus filhos e tutelados.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) também já fez várias críticas sobre a vacinação das crianças. Ele acredita haver uma "desconfiança" e "interrogação enorme" em relação aos supostos efeitos colaterais na aplicação dos imunizantes nessa faixa etária. Em um episódio, ele afirmou que iria divulgar os nomes dos técnicos da Anvisa que aprovaram o uso da vacina da Pfizer para crianças. Ele disse que pediu a lista de forma "extra-oficial" para que "todos tomem conhecimento" dos responsáveis pela aprovação.