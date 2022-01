Murilo Huff anunciou a retomada de sua agenda de shows quase um mês após a morte de Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Murilo Huff anunciou a retomada de sua agenda de shows quase um mês após a morte de Marília MendonçaReprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 14:24 | Atualizado 14/01/2022 14:25

Rio - Murilo Huff, 26 anos, está passando por uma fase difícil em sua vida. Após perder mãe do seu filho, Marília Mendonça, em um acidente aéreo em novembro. Nesta quinta-feira (13), o cantor anunciou o falecimento da sua avó, Dona Odilla, de 90 anos.

"Descanse em paz, minha vozinha. Você foi a 'veinha' mais forte que eu já vi na vida. Vamos te amar para sempre! Agora você vai matar a saudade do vovô lá no céu", escreveu ele através dos stories do Instagram.

Por conta disso, ele adidou sua participação no podcast "PodPah" para o dia 27 de janeiro. "Informamos que a participação de Murilo Huff Hoje, 13 de janeiro, no PodPah Podcast foi adiada para o dia 27 de janeiro, devido ao falecimento da avó do cantor e compositor. Dona Odilla Fava Huff, aos 90 anos", escreveu a assessoria do cantor.