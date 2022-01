Ao lado da mãe, Rosalina, Delino Marçal está choque pelo bárbaro crime - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 15:01

Goiânia - Vencedor do Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Cristã, em Língua Portuguesa, o cantor gospel Delino Marçal está em choque pela morte da mãe, Odete Rosalina Machado da Costa. A idosa, de 79 anos, foi morta após receber vários golpes com um objeto de metal na porta da igreja Assembleia de Deus, nesta sexta-feira.

A Polícia Civil prendeu o suspeito, de 22 anos, em flagrante. De acordo com a investigação preliminar, o agressor invadiu o templo e brigou com outro homem antes de agredir a pastora, que não resistiu aos ferimentos. Antes de ser preso, o jovem ainda teria jogado pedras em um ônibus na rua.

"O autor teria se envolvido em uma briga com parentes e logo após saiu para rua. Ele entrou na igreja e iniciou uma briga com um homem. Logo em seguida, teria acertado a vítima com vários golpes usando um objeto de metal", diz trecho do boletim de ocorrência.

Delino Marçal compareceu ao local do crime. Desolado, foi amparado pelas autoridades. Cantor e compositor de renome nacional, o artista é conhecido pelo sucesso de louvores como 'Deus é Deus', 'Sonho Grande' e 'Que amor é esse'.