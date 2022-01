João Doria em imagem feita com tema do Big Brother Brasil, sendo identificado como 'Pai da Vacina' - Reprodução/Twitter

Publicado 14/01/2022 20:27 | Atualizado 14/01/2022 20:28

São Paulo - Nesta sexta-feira (14), São Paulo foi o primeiro estado a iniciar a imunização infantil contra a covid-19 no país. João Doria (PSDB), aproveitou a data, que coincide também com o início das apresentações dos participantes do BBB 22, para fazer um post em que ele é identificado como ‘Pai da Vacina’, como acontece com os membros do reality.



O evento que deu início a vacinação infantil ocorreu por volta das 12h no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), zona oeste de São Paulo. O indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos, foi a primeira criança a ser vacinada contra a covid-19 no país.

O estado tem 4,3 milhões de crianças que estão aptas a serem vacinadas nesta faixa etária. Até o momento, São Paulo recebeu 240 mil de doses da Pfizer para o público infantil no primeiro lote.

Queiroga diz que Doria faz 'palanque' com a vacinação infantil em SP

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou o João Doria (PSDB), logo após o estado iniciar a vacinação de crianças contra a covid-19 e aparecer ao lado do menino indígena Davi Seremramiwe Xavante, de 8 anos. As declarações foram feitas no Twitter nesta sexta-feira (14/1). Para o ministro, Doria transformou a imunização em “palanque” político para alavancar a candidatura presidencial.

Em dezembro, o ministro já havia criticado o governador por pedir a vacinação de crianças. Já Doria, declarou em junho que Queiroga tinha "recalque" após o cardiologista afirmar que os imunizantes eram distribuídos pelo governo federal.