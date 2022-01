Defesa Civil emite alerta de desmoronamento de falésias, na Bahia - Divulgação/Sudec

Publicado 14/01/2022 18:21 | Atualizado 14/01/2022 18:24

Salvador - A Prefeitura de Cairu, cidade localizada no baixo sul da Bahia, emitiu um alerta sobre risco de desabamento de falésias entre os destinos turísticos de Morro de São Paulo e Gamboa, na Ilha de Tinharé. O aviso foi emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável (Sudes) do município após as fortes chuvas que atingiram a região.



Esta já é a segunda vez que o local recebe placas com sinais de alerta, já que o risco seria existente desde o ano passado. Um ano atrás, o município atendeu uma notificação da Ação Civil Pública do Ministério Público Federal para fazer a mesma sinalização.



De acordo com o secretário municipal de desenvolvimento sustentável., Ivã Amorim, independente da ação, medidas de segurança em relação ao local já haviam sido tomadas, inclusive o isolamento da área.



"Reforçamos os avisos de interdição do trecho onde estão localizadas as falésias (argila) entre Morro de São Paulo e Gamboa. Os estudos, feitos por um geólogo, constataram risco de desmoronamento por causas naturais", escreveu a prefeitura em publicação nas redes sociais.



No último dia 8, o desabamento de rochas em um cânion no Lago de Furnas, em Capitólio (MG), causou a morte de 10 pessoas que passeavam de lancha pelo local.



Em novembro de 2020, um casal e um bebê morreram após parte de uma falésia desabar na praia de Pipa, em Tibau do Sul, litoral sul do Rio Grande do Norte.