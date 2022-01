"Estados receberão em até 48 horas", diz Cruz sobre envio de vacinas pediátricas da Pfizer - Reprodução

Publicado 14/01/2022 18:55

Em entrevista à imprensa na manhã desta sexta-feira, 14, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, reafirmou a previsão de que os estados e o Distrito Federal receberão as doses da vacina pediátrica da Pfizer em até 48 horas.

Pelo menos 13 estados já receberam as doses pediátricas do imunizante da farmacêutica, entre eles, Amazonas, Maranhão, Rondônia, Tocantins e Pará. O estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais também já receberam a carga. A previsão é que a distribuição das doses seja finalizada até o final do dia.

A remessa, composta por 1,2 milhão de doses, pousou na madrugada da última quinta-feira, 13, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Segundo o secretário da pasta, mudanças na logística dos voos não afetarão o início da vacinação pediátrica que estava previsto para janeiro.

"O Ministério da Saúde tem feito todo um esforço para disponibilizar as vacinas o mais rápido possível. Se, eventualmente, algum estado não recebeu na data ou horário previamente programados foi por algo que fugiu ao controle do Ministério. Mesmo assim, os estados receberão, com a essa expectativa, em 48 horas desde a chegada das vacinas", contou Rodrigo Cruz.



Cruz informou ainda que enviou um ofício às unidades federativas comunicando a liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS). Dessa forma, as vacinas já estão aptas a serem aplicadas.



Ainda na quinta-feira, 13, o Ministério da Saúde conseguiu antecipar junto à farmacêutica Pfizer um novo lote com 1,2 milhão de doses de vacinas pediátricas contra a Covid-19. A previsão é que a nova remessa chegue ao Brasil no domingo, 16, para dar continuidade à imunização de crianças entre 5 e 11 anos.

Até o dia 27 de janeiro, outro lote com 1,8 milhão de doses de vacinas também deve chegar ao Brasil.