Brasil supera 100 mil casos diários de covid-19, com 112.286 registros em 24h

Total só é menor do que em 18 de setembro de 2021, com 150.106 casos, e 23 de junho do ano passado, com 115.228 casos

Publicado 14/01/2022 18:55 | Atualizado há 2 horas