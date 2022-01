Hopi Hari fica dia no município paulista de Vinhedo - fotosDivulgação

Publicado 24/01/2022 12:37

São Paulo - O Parque Temático Hopi Hari traz uma nova temporada de espetáculos, tão acolhedora quanto um dia ensolarado de verão. A partir do próximo dia 27, o País Mais Divertido do Mundo estreia o show Tchauí di Habitaris e retorna com as sessões da peça Alice de Volta ao no País Mais Divertido do Mundo. Esta programação, que vai até 20 de março, está centralizada na região de ‘Kaminda Mundi’.

De mãos dadas com a magia, os visitantes começam sua jornada no ‘Theatro di Kaminda’, onde encontram uma jovem com uma mente curiosa e um coração cheio de sonhos. O espetáculo Alice de volta ao País Mais Divertido do Mundo entra em cartaz novamente. A peça, que teve sua primeira exibição no Parque em junho de 2021, é inspirada no clássico de Lewis Carroll (pseudônimo do escritor britânico Charles Lutwidge Dodgson), Alice no País das Maravilhas.

A aventura de Alice inicia em um dia aparentemente comum, mas que começa a se transformar quando o olhar da menina cruza com um coelho. Contudo, este não era um coelho qualquer: o animal usava terno, relógio e andava apressado. Movida por um súbito interesse, Alice sai em busca do coelho e acaba descobrindo muito mais do que imaginava, pois a viagem para o País das Maravilhas já estava garantida.

É ali, neste lugar tão especial, que ela encontra seres encantados, como Absolem, Chapeleiro Maluco, a Rainha Branca, a Rainha de Copas, e o sorridente Gato de Cheshire. É ali também que ela percebe que existe um outro mundo de maravilhas, guardado dentro de si. Navegando por esse processo de auto-descoberta, Alice vivencia a própria essência e compreende, de fato, qual é o seu verdadeiro lar.

MÚSICA

Enquanto o ‘alaranjar’ do entardecer toma o céu, Hopi Hari enche a rua principal de ‘Kaminda Mundi’ de cores e boa música, com o show Tchauí di Habitaris, apresentado pela banda Rock‘n Hari, no palco externo. Envoltos em uma atmosfera vibrante de tons claros e vivos, em que as ondas das canções se entrelaçam e formam uma sinergia de energias positivas, o público é convidado a sentir, de uma maneira única, o que é a alegria.

O repertório busca, por meio das palavras, da harmonia e do ritmo, compor este cenário a partir de canções de artistas e grupos conhecidos em âmbito nacional e internacional. Alguns exemplos são: Beyoncé, Dua Lipa, Ivete Sangalo, Lady Gaga, Bruno Mars, Jota Quest e Mamonas Assassinas. Além disso, para complementar a imersão nessa galáxia de nuances, sons e sensações, estão os bailarinos ‘Habitaris’ - nome dado aos personagens moradores de Hopi Hari - que garantem a diversão da primeira até a última música.

PRIDE

Dentro desta temporada colorida, o Parque promove ainda o Summer Pride, no dia 5 de fevereiro, das 16h às 6h. A atração, que é uma edição especial do Hopi Pride, celebra a diversidade, o amor e o orgulho LGBTQIA+ com uma noite de muita música e diversão. Alguns dos artistas que já estão confirmados são: Luiza Sonsa, Lia Clark, Danny, Bond, Chamelo, Heeycat e Cyberhills. Saiba mais aqui.



COVID-19

O Parque também quer garantir uma diversão segura. Então, todos os protocolos anticovid-19 continuam sendo seguidos.

TEMPORADA

As sessões do teatro Alice de Volta ao País Mais Divertido do Mundo são realizadas às 16h30 e às 17h30. Já o show Tchauí di Habitaris começa sempre às 18h. O horário de funcionamento do Parque é das 11h às 19h, e a programação está sujeita a alterações, então, é recomendado que o visitante consulte-a logo na entrada do Parque, nas redes sociais ou no site.

Crianças de até 12 anos têm entrada gratuita, até o dia 28 de fevereiro, desde que acompanhadas por um visitante pagante e com a apresentação de documento original com foto. Todas as informações sobre ‘Passaportis’ podem ser conferidas clicando aqui. O Parque Temático Hopi Hari fica na rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP).

O Hopi Hari ressalta que não se responsabiliza por ‘Passaportis’ adquiridos fora de seus canais oficiais de vendas.



SERVIÇO

Hopi Hari - Férias de verão

Data: 27 de janeiro a 20 de março

Horário: das 11h às 19h*

Central de Vendas: (11) 4210 4000

Serviço de Atendimento: (11) 4290 0333

Local: Hopi Hari - Rodovia dos Bandeirantes, km 72, Moinho, Vinhedo (SP)

*Programação sujeita a alterações