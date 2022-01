Brasil

Ministério da Saúde envia à Anvisa informações extras sobre autotestes de covid-19

Agência disse que vai analisar as informações, mas não há prazo para resposta. No entanto, acrescentou que a deliberação sobre venda de autotestes deve sair no menor tempo possível

Publicado 26/01/2022 17:52 | Atualizado há 2 horas