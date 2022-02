Carla Zambelli - Reprodução / Internet

Publicado 01/02/2022 19:34

A Secretaria do Esporte do Ceará e o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) investigam a entrada da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) no Estádio Governador Plácido Castelo, popularmente conhecido como Castelão, mesmo não tendo sido imunizada contra a Covid-19. O estado conta com um decreto que obriga que o comprovante de vacinação seja exigido em eventos, sendo responsabilidade do clube mandante a fiscalização. As informações são do portal G1.



No último domingo, a deputada acompanhou uma partida do Fortaleza ao lado de seu marido, o coronel Aginaldo de Oliveira, comandante da Força Nacional de Segurança Pública. O militar é cearense e ganhou projeção nacional após um discurso controverso durante o motim da Polícia Militar do Ceará, em 2020. À época, ele chamou os amotinados de “gigantes” e “corajosos”.

A parlamentar já declarou diversas vezes que é contra a exigência do passaporte de vacinação. Na sua conta no Instagram, ela disse que "não posso e não tomarei vacina". "Quanto à transmissão, tenho imunidade muito maior que a conferida por vacinas", disse.