Mulher foi envenenada antes de ser morta a facadas - Reprodução

Mulher foi envenenada antes de ser morta a facadasReprodução

Publicado 01/02/2022 20:38

Rio Branco - A atendente de loja Maria Antonieta de Souza Abreu, de 38 anos, foi envenenada pela sobrinha de 14 anos antes de ser morta a facadas, apontou a Polícia Civil do Acre. Segundo a corporação, a informação foi descoberta após uma análise no celular da menor. As informações foram reveladas pelo G1.

Ainda de acordo com a Civil, mesmo com a certeza do envenenamento, a polícia aguarda o laudo da perícia e também tenta descobrir quem forneceu o veneno para a adolescente. Segundo o delegado responsável pelas investigações, Railson Ferreira, ele não irá pedir a exumação do corpo de Maria Antonieta, pois acredita que a jovem vai confessar que também deu veneno para a vítima.

O crime que chocou o Acre aconteceu no dia 24 de janeiro no bairro Esperança. Em depoimento, a menor confessou o homicído e afirmou que a motivação do crime seria o fato de não gostar da tia e dela não a deixar sair.

A menina relatou que entrou na residência e primeiro rendeu o primo de 10 anos, desferiu golpes de faca contra ele, o trancou em um quarto e partiu contra a tia. O menino teve ferimentos na região do pescoço e não há informações sobre seu estado de saúde.

A adolescente foi apreendida horas após o assassinato e foi levada para uma unidade socioeducativa do estado.

Durante as investigações, a polícia também descobriu que a menor trocava mensagem coms um jovem de 21 anos, com quem ela se relacionava. O rapaz prestou depoimento, foi liberado e aguarda o fim das investigações em liberdade.