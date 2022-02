'Trafigata' passou 40 dias na prisão após a morte do marido, chefe de uma quadrilha no Paraná - Reprodução

Publicado 03/02/2022 12:42 | Atualizado 03/02/2022 12:48

Paraná - Camila Marodim, conhecida como "Trafigata" e apontada como uma das líderes de uma organização criminosa por tráfico de drogas, foi alvo de um atentado com mais de 20 tiros em Curitiba, no Paraná, na segunda-feira (31), enquanto voltava para a casa. De acordo com a Polícia Civil, ela havia ido a um supermercado com um amigo, quando foi foi abordada por um atirador.

Os dois chegavam em casa no momento que os tiros começaram a ser disparados. Camila conseguiu sair do carro e fugir sem ferimentos, mas o amigo, que não teve o nome divulgado pela polícia, foi baleado. Ele foi levado para um hospital e está em estado grave.

Camila é apontada como uma das líderes de uma organização criminosa comandada pelo marido, Ricardo Marodin, que foi executado em novembro do ano passado, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Após cinco dias do assassinato do marido, ela ficou presa sob suspeita de organizar a entrega de drogas. No entanto, ela negou as acusações e passou a cumprir prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica, depois de ficar 40 dias presa.



De acordo com a Polícia Civil, agentes seguem investigando o caso e realizam diligências a fim de esclarecer o fato. Testemunhas estão sendo ouvidas.

Casal ostentação

O casal ficou conhecido pelo grande acúmulo de dinheiro e ostentar viagens e automóveis caros nas redes sociais. Por isso, os dois chamaram atenção da polícia e começaram a ser monitorados no ano passado. A suspeita provocou a Operação Ostentação, deflagrada pela Polícia Militar do Paraná, que apreendeu drogas e prendeu 14 pessoas e bloqueou contas e imóveis.

A jovem foi denunciada pelo Ministério Público do Paraná por associação ao tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa.