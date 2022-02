Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso - Divulgação

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto BarrosoDivulgação

Publicado 03/02/2022 11:31 | Atualizado 03/02/2022 11:53

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, afirmou que a ex-presidente Dilma Roussef não sofreu processo de impeachment no ano de 2016 por ter cometido pedaladas fiscais, mas por ter perdido apoio político. O magistrado manifestou a opinião em um artigo de inauguração da revista do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).



"A justificativa formal foram as denominadas ‘pedaladas fiscais’ – violação de normas orçamentárias –, embora o motivo real tenha sido a perda de sustentação política", escreveu Barroso. A prévia do artigo do ministro foi obtida pelo jornal Folha de S.Paulo.



Barroso ainda comparou a situação da ex-presidente com o vice, Michel Temer (MDB), que a sucedeu. "O vice-presidente Michel Temer assumiu o cargo até a conclusão do mandato, tendo procurado implementar uma agenda liberal, cujo êxito foi abalado por sucessivas acusações de corrupção. Em duas oportunidades, a Câmara dos Deputados impediu a instauração de ações penais contra o presidente", exemplificou o ministro.



Essa é a segunda vez que Barroso afirma acreditar que Dilma foi retirada do poder por ter perdido influência política. Durante um simpósio, em julho de 2021, Barroso opinou que "afastar a petista por corrupção após o que se seguiu” seria uma “ironia da história".

Na época, o magistrado afirmou que seria uma ironia alegar que o motivo do afastamento de Dilma aconteceu por crime de responsabilidade ou corrupção. "Creio que não deve haver dúvida razoável de que ela [Dilma] não foi afastada por crimes de responsabilidade ou corrupção, mas, sim, foi afastada por perda de sustentação política. Até porque afastá-la por corrupção depois do que se seguiu seria uma ironia da história", disse o ministro.



No entanto, Barroso se diz contrário de dizeres dos apoiadores de Dilma, ao dizer que não acredita que o processo de impechment tenha consistido em golpe, já que o trâmite seguiu “o que a Constituição Federal prevê”.