Condenada por mandar cortar pênis do ex, médica é investigada por agredir e torturar marido | Brasil | O Dia

Homem estava sendo agredido e torturado pela esposa - Reprodução

Publicado 03/02/2022 22:03

Uma médica de 41 anos, moradora de Tremembé, em São Paulo, é investigada por agredir e torturar o marido. A suspeita já tinha sido condenada e presa em 2002 por mandar cortar o pênis do ex-noivo. Myriam Priscila de Rezende Castro usava suas redes sociais para compartilhar da rotina de humilhações e agressões que o marido sofria. Com informações da TV Vanguarda.

A Polícia Civil recebeu denúncias sobre um possível crime contra o marido da médica. Pelas redes sociais, Myriam compartilhava com frequência vídeos humilhando e agredindo o homem, que em vários momentos aparenta estar sob efeito de medicamentos.



Nesta quarta-feira, 2, a polícia cumpriu um mandato de busca na residência da suspeita. O marido foi encontrado com as duas crianças, filhas de Myriam, que foram recolhidas pelo conselho tutelar. Os ferimentos das vítimas não foram detalhados. Myriam não foi encontrada.

Em depoimento, a vítima confirmou que ele e as crianças vinham sendo agredidos, e que se mantinha na relação por dependência financeira. Ele ainda confirmou ser ele a pessoa exposta nas imagens pela médica.