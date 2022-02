Caixão abandonado - Reprodução

Publicado 03/02/2022 21:15

Moradores do bairro Vila Nova, em Cubatão (SP) se assustaram ao encontrar um caixão jogado em uma praça. A estrutura feita de madeira estava abandonada há pelo menos dois dias na Praça Gervásio Bonavides. Na manhã desta quinta-feira, 3, o caixão ainda estava jogado no mesmo lugar.

Em entrevista ao portal G1, a operadora de pedágio Amanda Rodrigues Grillo, de 33 anos, afirmou que o local abriga brinquedos perigosos para crianças, lixo espalhado pelo chão e cobras.

"Essa praça está abandonada. Minha infância foi aqui, e nunca foi assim. Você vê as barras de ferro da quadra à mostra, penduradas. No Ano Novo, meu marido matou cobras. Uma calamidade extrema", relata.

A moradora disse que o marido dela chegava do trabalho, na madrugada da última terça-feira, 1º, quando se deparou com o caixão.



"Eu levanto de madrugada para pegar um fretado e não vi nada. Na hora que meu marido chegou, ele viu e me mandou uma foto", conta Amanda.

Segundo a Prefeitura de Cubatão, a Secretaria de Manutenção e Serviços Públicos (Sesep) fez uma reforma completa no local no ano passado, com diversas melhorias. A Sesep garante que todas as praças da cidade recebem manutenção periódica, com limpeza, poda de árvores e roçagem do mato.