O ex-ministro Abraham Weintraub - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 03/02/2022 20:59 | Atualizado 03/02/2022 21:03

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a Polícia Federal (PF) a colher o depoimento do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub. O fato deve acontecer nesta sexta-feira (3) e foi remarcado porque o advogado de Weintraub estava em fase final de recuperação da Covid-19.

Weintraub foi intimado por conta das declarações feitas em uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Na ocasião, ele sugeriu que um ministro do STF teria tentado comprar sua casa, alegando que ele não voltaria ao Brasil. O ex-ministro também reclamou de ter sido chamado de covarde por sair do país temendo uma ordem de prisão.

Na decisão, Moraes também determinou que Youtube disponibilize a íntegra do material relacionado à entrevista.

Weintraub deixou o governo Bolsonaro em junho de 2020 sob fortes críticas e ameaçado de sofrer um processo de impeachment. O ex-ministro ocupou o Ministério da Educação por um ano e dois meses, período em que protagonizou polêmicas por declarações alinhadas à chamada "ala ideológica" do governo - inspirada no ensinamos do escritor Olavo de Carvalho-, assim como pelos problemas enfrentados pela pasta durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19 e a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019.



Em crise com Bolsonaro por causa de suas pretensões eleitorais, o ex-ministro estuda lançar candidatura para o governo de São Paulo nas eleições deste ano, onde rivalizaria com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que conta com o apoio do governo.

*Com informações do Estadão Conteúdo