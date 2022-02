Nova remessa irá se unir com as mais de 177 milhões de doses da vacina enviadas para a campanha de imunização - JFCFilms - Pixabay - Creative Commons

Publicado 04/02/2022 10:34 | Atualizado 04/02/2022 12:43

Mais de 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, voltadas para o público acima de 12 anos, chegam ao Brasil nesta sexta-feira (4). A nova remessa irá se unir com as mais de 177 milhões de doses da farmacêutica já enviadas pelo Ministério da Saúde.



As vacinas desembarcam no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Este é o primeiro lote de dois que serão entregues até o fim de semana, segundo o Ministério da Saúde. "Logo após passarem por um rígido controle de qualidade, os imunizantes começarão a ser distribuídos aos estados e ao Distrito Federal, seguindo critérios de igualdade e proporção populacional", informou a pasta.



Vacinação



No Brasil, a campanha de vacinação contra a Covid-19 já ultrapassou mais de 407 milhões de doses de vacinas distribuídas para estados, municípios e Distrito Federal. Destas, mais de 359 milhões já foram aplicadas nos braços dos brasileiros.