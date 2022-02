Ex-presidente Lula - Reprodução

Publicado 03/02/2022 12:58

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expandiu sua vantagem nas intenções de voto em relação aos demais candidatos já colocados na disputa, de acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, 2. A pesquisa mostra que o petista lidera a corrida presidencial com 40,1% dos votos, enquanto Jair Bolsonaro (PL) tem 29,1%.

Sergio Moro (Podemos) segue em terceiro lugar com 10,1% das intenções de voto, Ciro Gomes(PDT) aparece com 5,6%, João Doria (PSDB), 2,4%, e André Janones (Avante), 1,1%. Simone Tebet (MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e Alessandro Veira (Cidadania) tiveram menos de 1% das intenções.

O instituto ouviu 2.020 eleitores nas cinco regiões do país entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro. A margem de erro é 2% e o grau de confiança da pesquisa é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09055/2022.

Em comparação com o último levantamento, feito em novembro, todos os candidatos tiveram pequenas oscilações em suas intenções de voto dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, a exceção do líder petista. Lula havia pontuado 34,9% das intenções na pesquisa anterior.

Segundo turno

Em uma simulação do segundo turno, Lula também venceria seus adversários. Segundo o levantamento, o petista teria 48,8% dos votos contra Jair Bolsonaro (que teria 34,4%). Contra Sergio Moro, o placar seria 47,1% contra 29%. O eventual segundo turno entre o atual presidente e seu antigo ministro e ex-juiz da Lava Jato, terminaria com ambos empatados dentro da margem de erro (35,6% a 32,2% a favor de Bolsonaro).

Moro e Lula estão empatados no quesito rejeição, sendo os dois que têm menor índice (44% para o ex-juiz e 45,8% para o petista). Neste item, em que apenas os cinco principais candidatos foram pesquisados, João Doria obteve a maior taxa de rejeição, 64,3%.