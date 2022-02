Bolsonaro se referiu a assessores como 'pau de arara', expressão depreciativa e ofensiva para os nordestinos - Reprodução

Publicado 04/02/2022 13:17

Brasília - Em baixa com o eleitorado do Nordeste, de acordo pesquisas recentes na corrida para o Palácio do Planalto em 2022, o presidente Jair Bolsonaro (PL) tratou assessores nordestinos como 'pau de arara', expressão preconceituosa e depreciativa, durante a live semanal de quinta-feira. Impaciente com a demora dos auxiliares em responder a origem de Padre Cícero, sacerdote reverenciado como santo em toda a região, o mandatário, erroneamente, acabou chutando o estado de Pernambuco.

"Falaram que eu revoguei o luto de Padre Cícero. Lá do Pernambuco, é isso mesmo? Que cidade que fica lá?Cheio de pau de arara aqui e não sabem em que cidade fica Padre Cícero, pô? Juazeiro do Norte. Parabéns aí. Ceará, desculpa aí, Ceará", disse Bolsonaro.



Em janeiro, Bolsonaro cancelou a revogação de 122 decretos de luto oficial. Entre eles, estaria o de Padre Cícero Romão Batista. Nascido no Crato, interior do Ceará, o sacerdote ganhou projeção nacional em Juazeiro do Norte, como líder religioso e político. Tratado como uma divindade entre os nordestinos, 'Padim Ciço' pode influencia votos importantes depois da infeliz fala do presidente, que foi derrotado no Nordeste na eleição em 2018 e segue em baixa na corrida para 2022.



"Então, dada aquela confusão toda, começaram, a esquerda, a oposição: 'Olha só, ele não tem respeito pelo Padre Cícero'. Que que eu fiz? Liguei no mesmo dia para o chefe da SAJ, Secretaria de Assuntos Jurídicos. Falei: 'Pedro, vamos republicar o decreto de luto do Padre Cícero'. Não tinha necessidade de existir o decreto mais", disse Bolsonaro.