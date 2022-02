Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga - Divulgação/Myke Sena

Publicado 07/02/2022 14:02 | Atualizado 07/02/2022 14:11

Brasília - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou, na manhã desta segunda-feira, 7, que a área técnica da pasta "tem discutido" a aplicação da quarta dose da vacina contra a covid-19. Segundo ele, os técnicos do ministério não avaliam administrar a dose no momento, mas, "na prática, seria a dose de 2022".

"A área técnica tem discutido isso. A secretária Rosana (Leite de Melo, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde) conversou comigo na sexta-feira passada e disse que o grupo técnico ainda não avalia aplicar essa quarta dose neste momento, mas, na prática, seria a dose de 2022. O que nós temos são doses para garantir que as necessárias, recomendadas pelos técnicos, sejam disponibilizadas para a população brasileira", declarou o ministro em conversa com jornalistas.



Vacinação infantil

Nesta manhã, Queiroga também afirmou que, até o dia 15 deste mês, todas as doses para a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra o coronavírus serão distribuídas. "Estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais exerçam o direito de vacinar seus filhos”, afirmou o ministro.



No Brasil, onde 20 milhões de crianças podem receber o imunizante, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou vacinas pediátricas da Pfizer e a CoronaVac, que devem ser aplicadas em duas doses. "Todas as vacinas foram desenvolvidas em curto espaço de tempo, mas temos que avançar de maneira sustentada trazendo os pais para buscar a imunização, sem obrigá-los", destacou Queiroga.

Pandemia no país

O ministro assumiu, ainda, que há um crescimento no número de casos da covid-19 no país. "Assistimos a um aumento dos casos nessa última semana. Uma maior pressão sobre o sistema hospitalar, mas o número de óbitos não é proporcionalmente grande em relação ao número de casos. Ou seja, o número de casos é muito maior e os óbitos não têm crescido nessa proporção".

Neste domingo, o Brasil registrou 391 óbitos pela doença nas últimas 24 horas , de acordo com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Foram contabilizados 59.737 casos positivos no mesmo período. O país já soma 26.533.010 infecções e 632.193 mortes causadas pelo vírus desde o início da pandemia. O estado de Goiás não registrou dados neste domingo por problemas no sistema.

*Com informações da Agência Brasil